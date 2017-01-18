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رئيس الطائفة الإنجيلية يطلق حملة لدعم مستشفى 57357
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رئيس الطائفة الإنجيلية يطلق حملة لدعم مستشفى 57357

الأربعاء، 18 يناير 2017 02:50 م
وكالات

يطلق د. أندرية زكى- رئيس الطائفة الإنجيلية- حملة لدعم أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، وذلك بـ 25 كنيسة إنجيلية بكافة محافظات الجمهورية، يوم السبت الموافق 21/1/2017، الساعة 11 صباحاً بقاعة مؤتمرات المستشفى.
يترأس الحملة د. أندرية زكى- رئيس الطائفة الإنجيلية- وعدد من قساوسة الكنائس المختلفة، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة الكنائس الانجيلية الكبرى بالقاهرة، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ومدير كلية اللاهوت الإنجيلية، والأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى.
جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتى استكمالا للدور الكبير الذى تقدمه الكنيسة المصرية بكافة طوائفها للمستشفى، حيث تعد  الكنيسة من أكبر المؤسسات الداعمة لمستشفى57357، منذ نشأته وحتى الآن، من خلال تنظيم زيارات باستمرار، لأطفال المستشفى للتخفيف من آلامهم ورسم البسمة على وجوههم، وتوزيع هدايا ولعب أطفال عليهم، وكذلك التبرع لصالح أطفال المستشفى ومشروعاته التوسعية.

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