التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأربعاء أن رباني نقل تعازي الرئيس الأفغاني وحكومة وشعب أفغانستان في شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، ومشيدا بالمشاريع الرائدة التي تنفذها الإمارات في أفغانستان بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

من جانبه، شكر بن زايد وزير الخارجية الأفغاني على التعازي، مؤكدا أن الإمارات ستواصل مهامها الإنسانية النبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني، ومشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تمتد لعقود من الزمن بين الإمارات وأفغانستان.