 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 12:59 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأفغاني
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأفغاني

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:58 م
وكالات

  التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني والوفد المرافق له.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأربعاء أن رباني نقل تعازي الرئيس الأفغاني وحكومة وشعب أفغانستان في شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، ومشيدا بالمشاريع الرائدة التي تنفذها الإمارات في أفغانستان بتوجيهات قيادتها الرشيدة.
من جانبه، شكر بن زايد وزير الخارجية الأفغاني على التعازي، مؤكدا أن الإمارات ستواصل مهامها الإنسانية النبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني، ومشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تمتد لعقود من الزمن بين الإمارات وأفغانستان.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3