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عبور 44 سفينة بقناة السويس بحمولات بلغت مليونين و 500 ألف جنيه
قناةالسويس
قناةالسويس

عبور 44 سفينة بقناة السويس بحمولات بلغت مليونين و 500 ألف جنيه

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:52 م
وكالات

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم /الأربعاء/، 44 سفينة بحمولات بلغت مليونين و500 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية “ثيلاسا هيلاس” بحمولة بلغت 152 ألف طن.

فيما ضمت قافلة الجنوب 21 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “آنا” بحمولة بلغت 194 ألف طن.

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