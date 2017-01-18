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رواد الفضاء الروس يتسلمون بزات فضائية جديدة
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رواد الفضاء الروس يتسلمون بزات فضائية جديدة

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:53 م

سيتسلم رواد الفضاء الروس العاملون في المحطة الفضائية الدولية بزات فضائية جديدة من طراز ” أورلان أم كا أس” سيستخدمونها عند قيامهم بطلعات فضائية خارج المحطة.

وقال رئيس شركة “روس كوسموس” الروسية سيرغي كريكاليوف في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري إن البزة الفضائية الجديدة تعد فريدة من نوعها ، وإنها تفوق سابقاتها ومثيلاتها الأمريكية من طراز ” EMU ” من حيث مواصفاتها ووظائفها. وقد زودت البزة الفضائية الروسية لأول مرة في العالم بنظام السيطرة أوتوماتيكياً على درجة الحرارة.

يذكر أن البزة الأولى” أورلان أم كا أس” الفضائية كانت قد فقدت نتيجة تحطم مركبة الشحن الفضائية الروسية يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويتوقع أن تنقل مركبة الشحن الفضائية الروسية “بروغريس أم أس – 4” البزة الفضائية الثانية إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 فبراير/ شباط القادم. أما البزة الثالثة الاحتياطية فسيتم نقلها إلى المحطة في وقت لاحق.

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