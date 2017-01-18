نشبت مشادة كلامية داخل اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بين الدكتور حسن القلا، ممثل أصحاب المدارس الخاصة في الاجتماع ومسئولي وزارة التربية والتعليم، بعدما وصف القلا، الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بالفاشل، بسبب قراراته ضد المدارس الخاصة -بحسب قوله-.

وهدد ممثلو الوزارة بمغادرة اجتماع اللجنة، لولا تدخل الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، مطالبا بعدم التجاوز في حق أي مسئول.

واتهم الدكتور حسن القلا، ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى، وزارة التربية والتعليم بتتبع سياسة “العافية والجبروت” مع المدارس الخاصة.

وأكد أن المدارس الخاصة لم تصدر أي مشكلات حتى 2008، إلا أن تحديد بنود المصروفات المدرسية بعد هذا العام وفرض الضرائب العقارية على المدارس وتعامل الحكومة مع هذه المدارس على أنها مؤسسات استثمارية، الأمر الذي تسبب في تعدد المشكلات.

وأشار إلى أن من كان يدفع 400 جنيه كهرباء أصبح يدفع فواتير تصل نحو 4 آلاف جنيه.