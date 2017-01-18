الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة جورج مايكلالأربعاء، 18 يناير 2017 01:54 م
علق ابن عم النجم البريطانى الراحل جورج مايكل، على وفاته يوم عيد الميلاد، عن عمر يناهز 53 عامًا فى منزله، قائلا: عادت المخدرات لحياته مرة أخرى، لافتًا الي أن المغنى الراحل كان مدمنًا على الكوكايين فى الماضى.
جورجيو، أكد لبرنامج فيكتوريا ديربيشاير قائلا: وفاة مايكل ليس انتحارًا، بل أعتقد أنها حادث، فلم تكن لديه أى أفكار انتحارية تمامًا، لكنه أعتاد على خلط المخدرات مع مضادات الاكتئاب، وهو ما تسبب فى وفاته، مؤكدًا أن النجم الراحل كان قد اتخذ خطوات للتوقف عن الإدمان لكنه عاد إليه مرة أخرى فى النهاية.
وتابع المنتج الموسيقى السابق الذى قام بجولة فنية مع النجم الراحل فى عام 1998: أريد الوصول إلى حقيقة ما حدث، وما نوع المخدرات التى كانت فى دمه فى ذلك الوقت، ومن الذى أعطاه إياها، مضيفًا: مايكل كان يحاول أن يكون أفضل، وحاول استعادة حياته الطبيعية مرة أخرى، وأعتقد أنه تم سحبه مرة أخرى إلى الجانب المظلم.
والجدير بالذكر أن جورجيوس كرياكوس بانايتو ويشتهر بجورج مايكل من مواليد 25 يونيو 1963 وهو مغنى ومؤلف أغانى بريطانى مشهور، وكان يُلقب بملك البوب فى بلاده ويغنى بأسلوب البوب (Pop) والبوب روك (Pop Rock) كان من أحد أفراد فرقة Wham! التى اشتهرت عالميًا فى 1982.
كما حقق المطرب الراحل أكبر إنجازاته الموسيقية فى البوم Faith الذى باع 211 مليون نسخة حول العالم ويعتبر جورج مايكل من أنجح المغنيين فى العالم بمبيعات 85 مليون عمل موسيقى واثنى عشرة أغنية رقم 1 فى بريطانيا وعشرة فى الولايات المتحدة، وتوفى في 25 ديسمبر 2016 فى منزله عن عمر يناهز 53 عاماً.
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