 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 12:59 مساءً
روابط سريعة
أدوية للانفلونزا قد تسبب خللا في الذاكرة
587c8880c46188a7278b4600

أدوية للانفلونزا قد تسبب خللا في الذاكرة

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:42 م

قد تتسبب أدوية معالجة الانفلونزا والبرد والحرقة والحساسية في إصابة المسنين بخلل في الذاكرة.

وقال العلماء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية إن تعاطي مثل هذه العقاقير قد يؤدي إلى توقف عمل الناقل العصبي (الأستيل كولين) المسؤول عن إرسال النبضة الكهربائية من خلية عصبية إلى أخرى.

وقد شهد اختبار المرضى المسنين الذين تجازوا سن الـ60 عاما والذين يتعاطون الأدوية المذكورة انخفاض قدراتهم المعرفية والعقلية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3