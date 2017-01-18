أدوية للانفلونزا قد تسبب خللا في الذاكرةالأربعاء، 18 يناير 2017 01:42 م
قد تتسبب أدوية معالجة الانفلونزا والبرد والحرقة والحساسية في إصابة المسنين بخلل في الذاكرة.
وقال العلماء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية إن تعاطي مثل هذه العقاقير قد يؤدي إلى توقف عمل الناقل العصبي (الأستيل كولين) المسؤول عن إرسال النبضة الكهربائية من خلية عصبية إلى أخرى.
وقد شهد اختبار المرضى المسنين الذين تجازوا سن الـ60 عاما والذين يتعاطون الأدوية المذكورة انخفاض قدراتهم المعرفية والعقلية.
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