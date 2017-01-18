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الأربعاء 18 يناير 2017 01:01 مساءً
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كم سيتكلف المدعوون لحفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش؟
عمرو يوسف وكندة علوش

كم سيتكلف المدعوون لحفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش؟

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:45 م

بعد أن احتفل الفنان المصري عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش بزفافهما للمرة الأولى مع العائلة بالقاهرة يستعدان للاحتفال يوم الجمعة بزفافهما بأسوان بحضور الأصدقاء.

مشقة السفر وتكاليفه سوف يتحملها كل مدعو على حدة عكس ما حدث في زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وتبلغ قيمة التذكرة 2500 جنيه، بينما الإقامة ليلة واحدة في الفندق تتكلف 1800 جنيه، وهذا ما وافق عليه عدد من الفنانين وصمموا على الحضور.

الزفاف سيتم في فندق «كتاركت»، حيث تم تصوير مسلسل «جراند أوتيل»، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان الماضي.

يُذكر أن عمرو يوسف أعلن عقد قرانه على الفنانة كندة علوش نهاية العام الماضي، مما أثار دهشة الجمهور الذي لم يكن يعرف بوجود علاقة بينهما.

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