مرض الطاعون قد يصبح سلاحا فتاكا في أيدي الإرهابيينالأربعاء، 18 يناير 2017 01:38 م
يتسابق العلماء على إيجاد لقاح لمرض الطاعون الذي كان يعتبر شيئا من الماضي إلى حد بعيد والذي اشتُهر بمحوه ثلث سكان أوروبا من خلال “الموت الأسود” في القرن الرابع عشر.
ويحذر الخبراء من كون الطاعون واحدا من بين أقوى المرشحين ليصبح سلاحا بيولوجيا، لاسيما في ظل تزايد المقاومة للمضادات الحيوية. كما حذر الدكتور أشوك شوبرا، رئيس فريق البحث المدعوم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، من احتمال أن يصبح هذا السيناريو واقعيا خلال فترة قريبة.
وقال الدكتور شوبرا الذي يعمل في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بجامعة تكساس: “يمكن للإرهابيين أن يسهموا في نمو البكتيريا بكل سهولة وكذلك تطوير سلالات مقاومة للمضادات الحيوية. ويعتبر الطاعون الرئوي مرضا معديا جدا يمكن أن يقتل الملايين ومن الصعب علاجه”.
وأضاف شوبرا موضحا: “علينا إعادة التفكير في “الموت الأسود” الذي ساد خلال القرن الرابع عشر، فمن غير الواقعي مواجهة نفس العدد من الإصابات الجماعية التي قد تكون مدمرة وقاتلة”.
توجد 3 سلالات من الطاعون: الرئوي والدبلي والإنتان الدموي، وتحدث جميعها بسبب انتشار بكتيريا تُسمى “Yersinia pestis”.
ويعتبر الطاعون الدبلي النوع الأكثر شيوعا حيث يوجد عادة في الحيوانات وينتقل إلى الإنسان عن طريق البراغيث. وقد تسبب هذا النوع من الطاعون بـ “الموت الأسود”، كما ظهر في الولايات المتحدة لأول مرة عام 1900، عندما تم استيراد الحيوانات المصابة من آسيا لتصل إلى سان فرانسيسكو.
وينتقل الطاعون الرئوي عبر الهواء ويعتبر مميتا بنسبة 100%، ومن الصعب تشخيص كل أنواع المرض من خلال أعراض له تشبه البرد أو الانفلونزا.
ويمكن القول إن مضادات الحيوية هي العلاج الوحيد، ولكن يجب تطبيقه في الوقت المناسب وإلا لن يكون فعالا على الإطلاق.
ويحذر الخبراء من تطوير سلالات الطاعون لأجل أن يبدي مقاومة فعالة لمضادات الحيوية، كما يؤكدون على ضرورة تسريع عمليات البحث عن خطط احتياطية.
وفي الواقع، ثبت وجود سلالة واحدة مقاومة لمضاد الحيوية المسمى “chloramphenicol” الشديد السمية والذي يُستخدم عادة مثابة “الملاذ الأخير”.
وقال الدكتور شوبرا: “إن مقاومة مضادات الحيوية تعتبر مشكلة كبيرة بالفعل، ويمكن للإرهابيين تسهيل عمليات تطوير السلالات لمقاومة مضادات الحيوية، لذا لا بد من البحث عن البدائل”.
وأضاف موضحا: “يعتبر اللقاح الوسيلة الأفضل لتقوية الجهاز المناعي من أجل مقاومة مرض الطاعون”.
وكان الدكتور شوبرا واحدا من بين علماء مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC)، المعينين لدراسة مرض الجمرة الخبيثة بعد هجمات عام 2001، وثمة تكهنات تقول بانتشار الجمرة الخبيثة مباشرة بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقام مركز السيطرة على الأمراض ومعاهد الصحة الوطنية بتحذير العلماء في شأن البدء في دراسة بكتيريا “يرسينيا الطاعونية”، باعتبارها واحدة من الأسلحة البيولوجية الأكثر سهولة في الانتشار.
وأكد الدكتور شوبرا أن الأبحاث حققت نتائج هامة في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد اختبار 2 من النماذج الحيوانية.
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية يبحث وسفير كوريا الجنوبية التعاون المشترك
استقبل الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة “يون سون جو” في إطار بحث التعاون المشترك بين مصر وكوريا ، ...Wed, 18 Jan 2017 11:27:53 GMT
-
النيابة تتحفظ على فوارغ طلقات استهداف كمين «النقب»
قالت مصادر أمنية، إن النيابة العامة بالوادي الجديد تحفظت على فوارغ الطلقات التي استخدمت في الهجوم على كمين «النقب» الأمني بطريق «الخارجة- أسيوط» مساء أول أمس ...Wed, 18 Jan 2017 10:26:00 GMT
-
وزير الإسكان يطلع على تصميم مستشفى أبو الريش بالصعيد
أطلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، على التصميم الخاص بمستشفى أبو الريش للأطفال بالصعيد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور تامر ...Wed, 18 Jan 2017 10:40:02 GMT
-
فيفي عبده تتعرض للتحرش في عزاء كريمة مختار
حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على نقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة كريمة مختار، وذلك على الرغم من حزنها على وفاة زوج ابنتها الفنانة الشابة عزة مجاهد. الفنانة ...Wed, 18 Jan 2017 10:26:00 GMT
-
التصديري لمواد البناء: بعثة من رومانيا وامريكا الجنوبية لاستيراد منتجات مصرية
بدأت اليوم “الاربعاء” زيارة بعثة مشترين من رومانيا لمصر والتي يستضيفها المجلس التصديري لمواد البناء حيث تضم البعثة رؤساء وممثلين عن كبري الشركات الرومانية ...Wed, 18 Jan 2017 10:08:58 GMT