تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...