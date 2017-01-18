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قبل افتتاح معرض «القاهرة للكتاب».. وقفة احتجاجية للعاملين
معرض القاهرة للكتاب - 2014-01-23-5830

قبل افتتاح معرض «القاهرة للكتاب».. وقفة احتجاجية للعاملين

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:42 م

نظَّم عدد من العاملين بهيئة دار الكتب والوثائق القومية، وقفة احتجاجية بمقر هيئة الكتاب، قبل بدء المؤتمر الصحفي المخصَّص لإعلان تفاصيل الدورة الـ48 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ظُهر اليوم الأربعاء.

ويطالب المحتجُّون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وسط هتافات تدين محمود الضبع رئيس الهيئة، ومطالبات برحيله.

ومن أبرز الهتافات: “ارحل يا فاشل.. ويا نمنم ساكت ليه إنت معاهم ولّا إيه؟”.

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