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مالي تعلن الحداد إثر تفجير بقاعدة عسكرية
جيش مالي‎

مالي تعلن الحداد إثر تفجير بقاعدة عسكرية

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:51 م
وكالات

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا اليوم الأربعاء حالة الحداد في بلاده لمدة ثلاثة أيام إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلاد، فيما أعلن مسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 37 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن سيارة مفخخة استهدفت مخيما عسكريا يقع بمدينة “جاو” الكبرى، ويضم عناصر من قوات الجيش وجماعات مسلحة موالية للحكومة.. فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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