قال وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء إن زيارته الحالية إلى البحرين تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل رسالة شفهية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تؤكد تضامن ودعم من مصر مع الأشقاء في البحرين ، وحرصها على توثيق علاقات التعاون مع البحرين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم في المنامة مع نظيرة البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، حيث بحثا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية البحرين أعرب في بداية اللقاء عن تقديره وترحيبه بشقيقه شكرى في المنامة ، مشيرا إلى العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والتقدير البالغ الذي تكنه حكومة البحرين والشعب البحرينى لحكومة وشعب مصر بالإضافة إلى ما تستشعره البحرين دائما من تضامن مصر معها في مختلف الأوقات والظروف.

وقال أبوزيد إن المحادثات بين الوزيرين استعرضت مجمل مجالات التعاون الثنائية بين البلدين بما في ذلك خطط تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية خلال المرحلة القادمة ، كما تناولت الأوضاع الإقليمية حيث حرص وزير خارجية البحرين على الاستماع إلى تقييم الوزير شكرى للأوضاع في سوريا والمحادثات المزمع عقدها في آستانة بين الأطراف السورية.

وقدم الوزير شكري ، خلال اللقاء ، عرضا متكاملا لرؤية مصر تجاه التسوية السياسية للأزمة السورية .. مؤكدا حرص مصر على أن تشارك جميع الأطراف السورية في المحادثات القادمة لضمان شمولية تلك المحادثات وتحقيقها للأهداف المرجوة منها بما في ذلك مشاركة مجموعة المعارضة السورية المعروفة باسم مجموعة القاهرة.

كما تطرقت المحادثات إلى العلاقات العربية مع الإدارة الأمريكية الجديدة والعلاقات مع القوى والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فضلا عن العلاقات العربية العربية وكيفية تعزيزها لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي ؛ لا سيما قبيل انعقاد القمة العربية القادمة.