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جونسون: نرغب في عقد اتفاقية تجارة حرة مع الهند
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ‎

جونسون: نرغب في عقد اتفاقية تجارة حرة مع الهند

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:23 م
وكالات

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إن بلاده ترغب فى عقد اتفاقية تجارة حرة مع الهند تعود بالنفع على كلا البلدين .

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية نقلا عن بوريس في تصريح له عقب وصوله الى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة تستغرق يومين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى وضعت رؤية واضحة فى الخطاب الذى ألقته امس الثلاثاء حول قدرة بريطانيا على ابرام صفقات تجارية مع جميع الدول، وليس اعضاء الاتحاد الاوروبى فقط، ودفع عجلة النمو فى بقية دول العالم.

يشار إلى أن جونسون يعد أول وزير بمجلس الوزراء البريطانى يسافر إلى الهند منذ الزيارة التى قامت بها ماى فى نوفمبر الماضى، فيما من المقرر ان يلتقى جونسون برئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى وقت لاحق اليوم.

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