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مدير المنتخب: سنقدم التماسا للكاف لاستدعاء حارس جديد بعد إصابة الشناوي
ايهاب لهيطة

مدير المنتخب: سنقدم التماسا للكاف لاستدعاء حارس جديد بعد إصابة الشناوي

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:42 م
وكالات

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، أن منتخب مصر سيقدم التماسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لإجراء تعديل على قائمة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وذلك بعد إصابة أحمد الشناوي وتأكد غيابه عن باقي لقاءات البطولة.

وأثبتت الأشعة، التي أجراها الشناوي اليوم الأربعاء، إصابته بمزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء منتخب مصر أمس الثلاثاء أمام مالي، ليتأكد غيابه عن منافسات البطولة.

وقال إيهاب لهيطة - في تصريحاته للبعثة الإعلامية المرافقة لمنتخب مصر في الجابون - إنه سيتم تقديم التقرير الطبي الخاص باللاعب أحمد الشناوي وكذلك تقرير شريف إكرامي المصاب أيضا، بجانب الالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل الحصول على استثناء، واستدعاء حارس آخر من مصر، لينضم لقائمة الفراعنة في المسابقة، متمنيا أن يوافق مسئولو الكاف على الأمر، حتى لا يكون المنتخب في موقف حرج بعد إصابة حارسين اثنين.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أغلق باب إجراء التعديلات على قوائم المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يناير الجاري.

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