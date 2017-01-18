استقبلت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي اليوم /الأربعاء/، جانيت هكمان والتي ستتولى منصب المدير التنفيذي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط مطلع فبراير المقبل، بحضور هيلديجارد جاسيك، المدير التنفيذي الحالي للبنك فى المنطقة، والسيد فيليب تيروورت، مدير البنك، بالقاهرة والسيدة كاترين هانسن، نائب مدير البنك.

واعربت الوزيرة خلال اللقاء ، عن رغبة الحكومة فى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والبنك، مؤكدة ضرورة الاسراع فى تنفيذ المشروعات الممولة من البنك فى مصر، نظرا لأهميتها فى تحقيق عائد اقتصادى، مشيرة إلى استهداف القطاعات ذات الأولوية في الفترة المقبلة مثل الكهرباء والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، اشادت هكمان، بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر والبنك ، مؤكدة حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات بما يساهم فى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتدعيم استقرار مصر، نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط .

وقدمت الوزيرة الشكر للسيدة جاسيك لمجهودها في الخمس السنوات السابقة في مشروعات التنمية بمصر في قطاعات هامة مثل الكهرباء، والنقل، والإسكان .

وأكد مسؤولو البنك استمرار جهودهم الهادفة لتحريك الاقتصاد المصرى من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص ، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر فى برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وأشاروا إلى أن إجمالى استثمارات البنك فى مصر بلغ حتى الآن 1.7 مليار يورو فى 34 مشروعاً ، وأن مصر احتلت العام الماضى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك، وأنه من المتوقع أن تأتى فى المرتبة الثانية هذا العام، بما يعكس ثقة البنك الأوروبى فى الاقتصاد المصرى.

س.ع