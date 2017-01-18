تمكنت شرطة مباحث الاموال العامة بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط موظفين بإدارة مرور شبراخيت وكفرالدوار، حال تقاضيهما رشوة لإنهاء إجراءات المواطنين.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي - مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بضبط (رضا ت.ق) 41 عاما - موظف بوحدة مرور شبراخيت ومقيم بالصناديد القبلية بمركز شبراخيت، حال تقاضيه مبلغ مالى 40 جنية من المدعو (عصام ش.ع) 50 عاما - سائق ومقيم ببندر شبراخيت وذلك لتسهيل إجراءات نقل ملكيته سيارته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 865 لسنة 2017 جنح مركز شبراخيت.

كما تم ضبط (رجب أ.خ) 53 عاما - موظف بمجلس المدينة ومنتدب لقسم مرور كفر الدوار، ومقيم بمساكن كفر الدوار البلد بقسم كفر الدوار، لقبولة مبلغ 20 جنيه من أحد المواطنين على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إستخراج رخصة قيادة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 680 لسنة 2017 جنح قسم كفر الدوار.