أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الأربعاء، أحكاما في 3 قضايا متعلقة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن المحكمة قضت بمعاقبة “ع.ح.م” إماراتي الجنسية بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الأجهزة المضبوطة.

كما حكمت على “ع.ح.ي.ج” عربي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، فضلا عن الحبس سنة واحدة لـ ” ح.س.م” إماراتي الجنسية عما اسند إليه من تهم.

ونظرت المحكمة كذلك في 11 قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها.