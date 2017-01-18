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«الصيادلة» تقاضي وزير الصحة.. وتؤكد تسعيرة الدواء «مجزرة» بحق المريض
نقابة الصيادلة

«الصيادلة» تقاضي وزير الصحة.. وتؤكد تسعيرة الدواء «مجزرة» بحق المريض

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:17 م
محيط

استنكر أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، على إقصاء ممثل النقابة عن لجنة تسعير الأدوية.

وأوضح  فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء ردا على مواقف النقابة الوطنية، فيما يخص ملف الدواء.

وأكد أن هذا التمثيل ليس فضلا أو منا من أحد، ولكنه يتماشى مع القانون والدستور، ولذلك سيتم مقاضاة وزير الصحة، لتصحيح الوضع.

وأضاف أن وزير الصحة الحالي لا يعلم شيئا عن ملف الدواء، وأن النقابة اتخذت موقفا بطوليا ضد التسعيرة الجديدة، بعد كشف المؤامرة بين الوزير، وشركات الدواء، مشيرا إلى أن هذه التسعيرة بمثابة “مجزرة” في حق المريض المصري.

وتابع “أغلب أدوية الأمراض المزمنة زاد سعرها أكثر من 90%، بخلاف ما روج له الوزير، خلال تصريحاته الفترة الماضية”.

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