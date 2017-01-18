كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر عن السبب الحقيقي لعدم نشرها أي صورة لابنتها الوحيدة “أيتن” من زوجها مدير التصوير محمد عزالعرب.

الفنانة المصرية أرجعت السبب إلى أنها لا تريد أن تسلب ابنتها حقا من حقوقها، وهو حرية الاختيار في أن تصبح مشهورة أو لا.

وأضافت أنها ستنتظر إلى أن تكبر ابنتها، وتقرر ماذا تريد أن تفعل، وهل ستحب أن يعرفها الجمهور أم لا، وتابعت: “مش عايزة بنتي لما تكبر تقولي يا مامي ليه عملتي كده؟”.

وكانت قد تسربت صورة واحدة لأيتن عامر وهي تحمل ابنتها، خلال احتفالها بعيد ميلاد ابن شقيقتها داليا، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.