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المرصد السوري: تنظيم "داعش" يعزل مطار دير الزور عن المدينة
تنظيم داعش في سوريا

المرصد السوري: تنظيم "داعش" يعزل مطار دير الزور عن المدينة

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:13 م
وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن تنظيم “داعش” تمكن من عزل مطار “دير الزور” العسكري عن المدينة، فيما يحاول الجيش السوري فك الحصار، داعيا سكان المدينة الواقعة شرق البلاد للمشاركة فى القتال ضد التنظيم.
ونقل راديو “سوا” الأمريكي عن المرصد قوله اليوم الأربعاء إن الهجوم الذى بدأ السبت الماضي أسفر عن مقتل ما يقرب من 116 شخصا، هم 21 مدنيا، و37 عنصرا من قوات الجيش، و58 مقاتلا من تنظيم “داعش”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد فى وقت سابق بمقتل ضابط كبير برتبة عميد فى الجيش السوري و8 من مرافقيه وإصابة آخرين فى تفجير نفق على جبهة إدارة المركبات قرب حرستا بغوطة دمشق الشرقية، فيما تبني “لواء فجر الأمة” الهجوم.
وتحاول قوات النظام بمساعدة المسلحين الموالين لها استعادة السيطرة على الجبل المطل على دير الزور والمنطقة التي سيطر عليها تنظيم “داعش” الذى تمكن من شطر المدينة إلى نصفين وحصار قوات النظام في مطار دير الزور العسكري وعدة أحياء أخرى، فيما قتلت القوات النظامية عددا من مسلحي التنظيم فى محيط مطار دير الزور العسكري وفى غرب المدينة بعد اشتباكات عنيفة معه.

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