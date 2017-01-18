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جبال الألب تشهد سباق بين 500 كلب ( صور )
سباق كلاب على جبال الالب

جبال الألب تشهد سباق بين 500 كلب ( صور )

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:25 م

على جبال الألب الفرنسية يشارك حوالي 500 كلب في أحد أكثر سباقات التزلج تحديا في العالم. ذلك هو سباق “لا غراند أوديسا” للكلاب الذي يجري على مدار 11 يوما على مسافة 670 كيلومترا.

وهي مسافة يصفها المنظمون بأنها تساوي ألف كيلومتر بالنسبة للكلاب وسائقي الزلاجات بسبب الارتفاع الذي يبلغ 20 ألف متر.

ويشارك متسابقون من سويسرا وجمهورية التشيك وإسبانيا وفرنسا في هذا الحدث السنوي الذي بدأ السبت الماضي ويختتم الأربعاء - وفقا لسكاي نيوز .

ونظم السباق لأول مرة في عام 2005 ويتضمن عدة مراحل يجري التنافس فيها ليلا، إذ يتم تركيب بطاريات إضاءة في طوق الكلاب كما يرتدي سائقو الزلاجات خوذات بها إضاءة لمساعدتهم في التنقل وسط التضاريس الثلجية الصعبة.

سباق كلاب على جبال الالب

سباق كلاب على جبال الالب

سباق كلاب على جبال الالب

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