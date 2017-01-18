وزارات حزب الوفد يتخللها رموز الأقباط .. و جدل حول مناهج التعليم المسيحية

الملك والإنجليز .. صراع على ورقة “الخلافة” و”المؤسسات الدينية” لإحكام الهيمنة

طلاب الأزهر يقودون التظاهرات بـ1919 .. وعلماؤه يؤكدون : أحلام “الخلافة” سياسية

المراغي ينهي قبضة الظواهري على الأزهر .. وانحيازه ضد الوفد يعرضه للهجوم

“فؤاد” ينفي البطريرك كيرلس الخامس للصحراء .. ورحيله يشكل أزمة للأقباط

حملات التبشير البروتستانتية تنشط بمصر والكنيسة الحبشية تسعى للسيطرة

دعاوى المصلحين بالأزهر والكنيسة تتشابك في العشرينات

ثورة يوليو تنهي عقودا من الجدل حول ترشيح البطاركة والأوقاف الدينية

لازلنا مع كتاب المستشار طارق البشري “المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية” والذي يتلمس فيه مشاهد جامعة صهرت عنصري الأمة ببوتقة واحدة ، وكانت دوافع السياسة عادة لدى القصر والمحتل الإنجليزي هي الباعث لبث الفرقة بينهم.

واليوم نكمل ما بدأناه من مظاهر تأثر الأزهر والكنيسة بالأحداث السياسية والمجتمعية ببدايات القرن العشرين، وهي أمور جديرة بالالتفات لما لها من أثر ظاهر حتى يومنا ؛ خيث نشاهد مشكلات بناء الكنائس أو نسبة التمثيل بالحياة العامة من قبل الأقباط وغيرها من أشكال الجدل .

جهاز الدولة

لم يتمكن الاحتلال الإنجليزي من التغلغل بالإدارة المصرية، باستثناء السيطرة على الحكومة المركزية، مثل تغلغله بمستعمرات أخرى كالهند، نتيجة الثورة المقاومة العنيفة بمصر. وعموما فقد وقفوا ضد المطالب الديمقراطية والتكوينات غير الحكومية. وللأسف فقد ظل الجهاز الإداري المصري على نمطه التقليدي الرجعي المرتبط بالوساطة والمحسوبية وغياب الرقابة والشفافية. وكان الخديوي يعين من يشاء بالمناصب العليا من الأتراك وكذلك كان الإنجليز يفعلون بالمناصب ذات البعد الأمني والقومي الخطير كالجيش والبوليس والمالية والأشغال . وكان للمصريين نوع من السيطرة على التعليم والعدل .

وربما لهذا السبب عارض القصر الملكي دستور 1923 الذي جعل المصريين أسيادا على حكومتهم وبالتالي السلطة التنفيذية والجهاز الإداري، بل وكان توقيع الملك وفق الدستور غير نافذ إلا بمصادقة الحكومة .

ولم يكن الديوان الملكي يعرف مسئولين غير مسلمين، أما وزارات الوفد فقد تخللها وجود قبطي، كوزارة سعد زغلول 1924 والتي شملت 9 وزراء بينهم 2 أقباط وهما واصف بطرس غالي للخارجية ومرقص حنا للأشغال، ثم تلتها وزارة أحمد زيور الملكية بالعدد ذاته وفيها فوزي المطيعي للمواصلات ويوسف أصلان قطاوي للمالية وكان رئيسا للطائفة اليهودية وعضوا بمجلس الشيوخ، ثم جاء توفيق دوس للزراعة، ثم بوزارة عدلي يكن الائتلافية جاء مرقص حنا وزيرا للمالية ومن بعدها الخارجية بوزارة عبدالخالق ثروت، وظل بالخارجية في حكومة النحاس الائتلافية، وجاء مكرم عبيد للمواصلات وتكرر الأمر بوزارة النحاس الثانية، وهكذا

ويلاحظ أن حكومة الوفد جاءت بوزيرين تقريبا بكل وزارة، أما حكومات القصر والأحزاب الموالية له فجاءت بواحد فقط غالبا ضمن التشكيلة الوزارية وغالبا لم يشغل وزارة سياسية وإنما فنية كالزراعة والأشغال .فيما لم يتول قبطي وزارات الداخلية والحقانية والمعارف .حيث أن المعارف مشرفة على المعاهد الدينية والحقانية على القضاء الشرعي .

ويذكر طارق البشري أن الملك الذي اتبع سياسة التفرقة ضد الأقباط نكاية في الوفد، كان خاصة رجاله بالديوان الملكي من الإيطاليين المسيحيين. وقد ظهرت فتنة جديدة قادتها الصحف القبطية بعد أن أقرت الحكومة منذ 1927 تخفيض عدد موظفي القطاعات الحكومية، وبالطبع الأمر طال الموظفين الأقباط، فأعلنت تلك الصحف الحرب وقالت أن ثمة اضطهادا لأقباط مصر وصل لحد قطع أرزاقهم . والحقيقة أن التسريح طال الجميع، بل ووصل للموظفين الأجانب بالمناصب العليا . كما شكا الأقباط من تراجع أعدادهم بمهنة الصيارفة وإغلاق المدرسة الخاصة بها، وهم محصلو الضرائب من الأراضي الزراعية، وهي مهنة عرفوا بالمهارة فيها منذ العصور الوسطى .

تعليم الديانة المسيحية

حين جاء سعد زغلول لوزارة المعارف 1907، أقر تدريس مادة الديانة المسيحية بالمرحلة الابتدائية، ولم تكن معروفة من قبل برغم أن المشرفين على تلك الوزارة كانوا من الإنجليز الأقباط . وكانت وجهة نظر سعد في ذلك أنه “من لا دين له ، لا أمان له” ولما ألغيت مدارس المعلمين بأواخر العشرينات قل المدرسون المؤهلون لتدريس تلك المادة. ولما جاءت الحكومة الائتلافية 1928 أقرت تدريس مادة الدين بدون اختبارات نجاح ورسوب، على ان يشمل ذلك المسلمين والمسيحيين.

وفي منتصف الثلاثينات تم إقرار التعليم الإلزامي حتى 18 عاما، ولكن فوجيء الأقباط بنقص أيضا في الاهتمام بتدريس الديانة المسيحية فثاروا وطالبوا بعودة المدارس الدينية القبطية من جديد ، وهو ما جرى فعلا بقرار من البطريركية أواسط الثلاثينات ، وقد خضعت تلك المدارس للرقابة من وزارة المعارف بقرار من وزارة عبدالفتاح يحيى 1934. فلما جاءت حكومة الوفد الثانية 1936 وأعادت تدريس المسيحية بالمدارس الإلزامية، هاجمها موالو الملك والأحزاب المعادية، بحجج مثيرة طائفية وتتهم الآخر بالكفر !

الملك والخلافة الإسلامية

شهد عام 1923 تغييرات جذرية بفكرة الخلافة الإسلامية، وقد جاء في مصر بدستور جديد يقلص سلطة الملك لصالح برلمان الشعب، كما بدا اضمحلال الحكم المستمد من سلطة العصور الوسطى، وبالطبع فرضت مسألة الخلافة نفسها على الحياة السياسية المصرية، فقد عزل الكماليون سلطان تركيا محمد وحيد الدين وفصلوا الدين عن الدولة وأعلنوا تأسيس الجمهورية، ثم مع نقل عاصمة الحكم لأنقرة تم إلغاء الخلافة 1924 ، والحقيقة كانت مصر منفصلة سياسيا عن الخلافة قبل هذا التاريخ بزمن طويل ومنذ تولي محمد علي مقاليد الحكم . وبالتالي كان الولاء للخلافة دينيا مفرغا من المضمون السياسي. ويعتقد طارق البشري أن إيمان الحزب الوطني بالخلافة كان نكاية في الاستعمار أكثر منه إيمان بدورها وأهميتها .

لكن ومنذ 1919 بدأ المصريون يشعرون برابطتهم الوطنية، خاصة وأن آخر الخلفاء العثمانيين راح يستنجد بالإنجليز لحماية عرشه، فبدا المصريون غير غاضبين من الإطاحة به . لكن بالطبع ظل قطاع عريض يهاجم إلغاء الخلافة، خاصة من الناحية الدينية الروحية . وكان التفكير في من يمكنه حمل لواء الخلافة بعد اسطنبول، ودارت أقاويل حول أحقية مصر ممثلة بالملك فؤاد بخلافة الشعوب المسلمة.

وكان موقف علماء الأزهر مغايرا للموقف الثوري، فقد وضع سلطان للخليفة دنيوي عظيم يشمل كل شيء، فيما جعلت الثورة السلطان للأمة وممثليها ، وكان وكيل الديوان الملكي حسن نشأت يسارع للدعوة لمؤتمر علماء المسلمين بالأقاليم 1925. ويرى “البشري” ان فكرة الخلافة تبلورت بذهن الملك لتحقيق مكاسب سياسية وصياغة الدولة المصرية على نحو يتعارض مع دستور 1923

لكن وللحق فقد خرج مؤتمر علماء الأزهر الحاشد يؤكد أن تحقيق الخلافة بعد نشأة الحكومات الوطنية وتردي أوضاع المسلمين صار أمرا لا يمكن تحقيقه زمانا ولا مكانا . وقالوا أن الداعين للخلافة هم الملوك سواء ملك مصر أو الأردن أو اليمن أو أفغانستان وهدفهم دعم سلطتهم الفردية، وليس تجميع المسلمين ضد الاستعمار . فيما طالب الشيخ أبوالعزائم للالتزام ببيعة عبدالمجيد أو تحويلها لامان الله ملك أفغانستان!

وقد اشترك كتاب الوفد وصحفه بنعي الخلافة على الطريقة المنتشرة، وعرفت صحيفة “البلاغ” مقالات الشيخ محمد شاكر دفاعا عن الخلافة، وقد خرج الوفد من الحكومة بعد مقتل السردار 1924 وجاءت وزارة ملكية بقيادة أحمد زيور ودعم الإنجليز، ومن هنا خفت طموح الملك بالخلافة لأن مأربه قد تحقق بالفعل!

كما استخدم الملك أزمة كتاب “الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبدالرازق، وكانت ميوله لحزب الأحرار الدستوريين، لتصفية وجود الحزب واتهامهم بنشر الإلحاد. فكانت محاكمة الشيخ وإقالة عبدالعزيز فهمي الذي تلكأ بطرد الشيخ من القضاء الشرعي 1925، ويرى البعض أن الكتاب جاء كسلاح من رجال الحزب ضد تزايد هيمنة الملك وإقصائهم . فالكتاب ينفي كون الحاكم نائبا عن الرسول وهو ما تدعيه فكرة الخلافة ، كما أن الكتاب يهدر نظام الحكم الفردي المطلق المرتبط تاريخيا بالخلافة.

تيار الإصلاح يتحدى المحافظين



كان الملك يسعى للهيمنة على المعاهد والمؤسسات الدينية مستغلا فراغ دستور 23 في تلك النقطة، وفي تلك الهيمنة دعم معنوي لحكمه بلا شك. وبالفعل فقد كان الأزهر مرتبطا بالقصر الملكي منذ عهد محمد علي وإن نما دوره الوطني إبان ثورة 1919 وأصبح مجالا جاذبا لحزب الوفد الأكثر شعبية . وكان صحن الأزهر وأروقته من أهم ساحات ثورة 1919 وعرفت مظاهرات الألوف من طلابه ولهذا تسمر الاحتلال أمام أبوابه وحاولوا غلقه وطلبوا من الشيخ الجيزاوي إغلاقه فاحتج بكونه مسجد تقام فيه الشعائر الدينية.

كما قرر الملك معاقبة كل طالب أو أستاذ تثبت صلته بالتنظيمات السياسية بالفصل وأجاز دخول رجال الأمن لإخراج من يلقي خطبا أو يوزع منشورات . والملك وان استعاد الأوقاف لإشرافه ولكنه سعى لاسترضاء الأزهريين ببعض مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية كاستعادة الإشراف على دار العلوم والقضاء الشرعي وغيره . وحقيقة فقد كان يدخرهم لمعركته لكسب “الخلافة الإسلامية” بعد سقوطها باسطنبول.

وكانت الحكومات المتعاقبة قد توصلت لإخضاع اختيار شيخ الأزهر لموافقة القصر مع الوزارة، إلى جانب مراقبة البرلمان لشئون المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية . وشهدت تلك الفترة منذ 1927 تنصيب الشيخ المراغي لمشيخة الأزهر بدعم من حكومة الائتلاف الوفدية الدستورية وموافقة الإنجليز لما عُرف عنه من ميله للملاينة السياسية وميله للأحرار الدستوريين أيضا ، رغم أنه بلا جدال عالم موسوعي قدم الكثير للأزهر .

وبعدها بثلاث سنوات جاء الشيخ الظواهري بتزكية من الملك ودعم من حكومة اسماعيل صدقي في زمن ازداد فيه قمع الحريات وتعطيل البرلمان وتفصيل دستور 1930 على “مقاس الملك” وكان الشيخ قد أقر إعادة تبعية الأزهر للملك وأقر فصل عدد من العلماء البارزين بينهم الشيخ شلتوت لغضب الحكومة عليهم .

. ولهذا لم تمر سنوات حتى هتف آلاف الطلاب بسقوط الظواهري وحياة المراغي ، وهو ما جرى فعلا 1936 وبدعم من الإنجليز والأحرار وعدم سخط من الوفد أيضا وتزامنا مع رحيل الملك فؤاد وتولي الملك فاروق خلافة العرش وتوقيع معاهدة 1936 الوريث الشرعي لثورة 19 ودستور 23 ومطلب الوطنيين الأول . ولكن المراغي كان منحازا “بشكل سافر” بنشاطه السياسي، مما جعله طرفا بالخصومات الحزبية، فانحاز للملك واتصل بشكل وثيق بالأحرار الدستوريين في صراعهم ضد الوفد ، بل وخاصم الحكومة الوفدية التي جاءت بدعم من الإنجليز 1942، وكانت خطبه تنتقي ما يدين الوفد وتأول الآيات والأحاديث لهذا الاتجاه! ثم جاء الشيخ عبدالمجيد سليم مع حكومة الوفد الثالثة 1950 وأقيل من المشيخة بعدها مباشرة بسبب تصريحاته المعادية للملك وتصرفاته .

أما بخصوص الكنيسة المصرية، فلم تشهد تأثيرا سياسيا مباشرا كما كان حال مثلا كنائس بيزنطة أو أوروبا، وساهم بذلك أن الملك كان يسعى لاسترضاء مؤسسة الأغلبية ، وهم بالطبع مسلمون، كما أن تكوين الكنيسة ذاته يجعل اختيار البطريرك بالانتخاب من كبار رجال الدين وبالتالي فلا دخل للحاكم في تولية رئيسها .

وقد تولى الأنبا كيرلس الخامس رئاسة البطريركية لنحو خمسين عاما وكان ذو ميول محافظة دينيا فلم تلق دعاوى الإصلاح صدى لديه. وكانت ككل المؤسسات المصرية خاضعة لتجاذب القوى بين القصر المعادي للديمقراطية والمحتل الإنجليزي المعادي للاستقلال .

وكانت مخاوف الكنيسة على استقلاليتها أمام زحف البعثات التبشيرية الغربية كبيرا . وقد ظل رجال الدين هم المسيطرون على أوقاف الكنيسة والأديرة . ومع 1872 انتهز دعاة الإصلاح وبينهم بطرس غالي الفرصة لتدشين هيئة موازية للكنيسة تشرف على الأوقاف والمدارس وغيرها من شئون القبط، وهي المجلس المللي .

وقد باشر المجلس مهامه وكان بينها اختيار الأنبا كيرلس الخامس بطريركا للكنيسة القبطية ، وقد كان أحد الرافضين لعقد مؤتمر الأقباط 1911 كما كان يعامل الإنجليز معاملة الند وقد رفض يوما مقابلة اللورد كيتشنر بغير موعد مسبق . كما عُرف عنه مجابهته لهيمنة الكنيسة على النواحي المادية التي تعوق دورها الروحي .وقد رفض صراع المجلس المللي مع الكنيسة وسحبه من اختصاصاتها بإدارة شئونها الدينية والاقتصادية ومراقبته عليها ونفوذ الملك داخله.

ولما كان تشدد كيرلس الخامس بشأن العلاقة مع المجلس المللي، فقد أمر الملك بنفيه واثنين من مساعديه للصحراء، وهو ما تسبب بسخط الأقباط إذ كانوا يرونه نموذجا لحفظ تقاليد الكنيسة والورع، وقد أشاد حتى كتاب مسلمون بذلك ومنهم عباس العقاد.

الكنيسة تشهد عواصف السياسة

لم يكن صراع الكنيسة والمجلس الملي خاليا من النزعة السياسية؛ فقد كان بطرس غالي رائد حركة العلمانيين الإصلاحية ضد الاكليروس، وهو ذاته على اتصال وثيق بالحكم البريطاني في مصر الراغب في السيطرة على الكنيسة القبطية، فللمرء أن يستنتج سبب سعيه لسيطرة المجلس الملي على أوقاف الأقباط وماليتهم لإضعاف الكنيسة. وقد كان الخديوي توفيق منحازا لبطرس غالي في صراعه مع رجال الدين حتى تم نفي البطريرك .

وفي منتصف العشرينات أقر البرلمان المصري تبعية الأوقاف وتقدر بأكثر من 3 ملايين للمجلس الملي لإدارة شئونها في المناحي الدينية والتعليمية والخيرية التي تخص الأقباط، ولفصل التهمة عن الرهبان باستغلالها أو إساءة إدارتها . وقد حظى مشروع القانون الجديد الذي كان قد تقدم به د. سوريال جرجس النائب المصري المنتمي للوفد بمجلس الشيوخ، بتوافق تام من الوطنيين والإصلاحيين الأقباط . وكان الكاتب عباس العقاد من أكبر المدافعين عن المشروع . وبرغم ذلك فقد تمنعت الكنيسة بأديرتها عن التنفيذ وصدر قانون لاحق يجعل من حق لجنة مؤلفة من البطريرك واثنين من رجاله و4رجال منتخبين من المجلس الملي ،سلطة إدارة الأوقاف!

لكن الأقدار جعلت رحيل الشيخ الجيزاوي والأنبا كيرلس الخامس لاحقا لصدور قانوني تنظيم الأزهر وأوقاف الكنيسة، بعدة أشهر فحسب!

الغريب أن الكنيسة لم تتأثر بخمسين سنة شهدت تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع ومنها الأزهر والمجالس النيابية والإدارة والقضاء والتعليم، بل والنظام الملكي ذاته، فظلت على تحفظها بشأن تنظيم اختيار البطريرك وإجراءات انتخابه ونصبه، فيظل البطريرك بمقعده حتى يوافيه الأجل، وقد ظل كيرلس 53 عاما على مقعده، ومن هنا ظهر جيلين كاملين لا يعرفون شيئا عن اختيار أو انتخاب لرأس الكنيسة.

لكن على أية حال ترشح لخلافة كيرلس اثنين من كبار المطارنة، الأنبا يؤانس المقرب من البطريرك الراحل والأكبر سنا ومقاما بين رجاله والذي تعرض للنفي معه لمعارضته مطالب الإصلاحيين بالرقابة على أوقاف الكنيسة، وبالطبع كان هو مرشح الإكليروس أو رجال الدين، والثاني هو الأنبا مكاريوس وكان كاتم سر البطريرك ولكنه كان ميالا لدعاوى الإصلاحيين وأعد تقريرا عام 1905 عن وجوه إصلاح نظام الشمامسة والقساوسة والأديرة ورهابانها وإصلاح مدارس اللاهوت ونظم إدارة الأوقاف، وهي فترة ترافقت مع دعوة الشيخ محمد عبده لإصلاح الأزهر .

في عام 1908 كانت قد تأسست بمصر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس وجمعية نهضة الطلبة المصريين ، وكان راعيها القسيسان ثورنتون وجاردنر، قطبي التبشير، وكانت خطة جاردنر أن ينشر دعوته عبر رجال داخل الكنيسة وليسوا منشقين عنها، ومنهم ابراهيم لوقا راعي كنيسة مصر الجديدة. كما غمزت الصحف إلى أن المرشح للبطريركية يوحنا سلامة هو المدعوم من قبل المندوب السامي البريطاني وهو مرشح جبهة الإصلاح أيضا، في مقابل مرشح رجال الدين والقصر الملكي يؤانس ، بأواخر العشرينات.ولا يغيب عن البال الدعم الإنجليزي لمؤتمر “الكونتننتال” الذي انتخب فيه المستقلون يوحنا سلامة بطريركا بشكل أهلي خارج عن الكنيسة وأعرافها وهو ما يمهد للانفصال ويغري بمزيد من هيمنة المحتل!

والحق أنه لما مات سعد زغلول وسقطت حكومة الائتلاف الوطني، ضعف موقف الإصلاحيين والمجلس الملي أمام الكنيسة وكان هناك تهديدا بإلغاء قانون 1927 بشأن إدارة الأوقاف المتنازع عليها ، ولاين المجلس الملي رجال الدين، فيما نجد أن حزب الوفد الأكثر شعبية لم يكن يرجح كفة أيا من المرشحين، ذلك أن صيغته الجامعة كانت تضمن استقلال الكنيسة وإصلاحها معا، فيما تقاسم المرشحان هذه الصيغة فاكتفى كل منهم بجزء منها فحسب!

وقد استقر الحال بتنصيب يؤانس بكرسي البطريركية حتى رحل عن عالمنا 1942 . وكان من أبرز معارضيه القمص سرجيوس الذي وزع منشورات مناهضة له فانتقم منه البطريرك بحرمه وتجريده من منصبه . وقد أقر البطريرك الجديد لجنة أوقاف الأديرة التي عزلت تلك الأوقاف عن المجلس الملي وعطلت العمل بقانون 1927 وكانت تربطه صلات كبيرة بحكومة محمد محمود، أما حكومة صدقي فقد شهدت سخط الأزهريين على مشيخة الظواهري مع سخط الأقباط على يؤانس .

في الأربعينات كانت صلات قوية قد ربطت حزب الوفد بالإنجليز في مواجهة الملك والنازية، وكان المجلس الملي القبطي يضم عناصر وفدية مؤثرة من رجال الإصلاح. ومن ثم كان من الطبيعي أن تميل كفة الإصلاح بعد رحيل يؤانس. وقد انتخب الأنبا يوساب قائما مقامه حتى تنصيب البطريرك . ولم يكن هذا البطريرك سوى مرشح الإصلاحيين القديم مكاريوس الذي عاد لتوه من الخارج ووجد ترحيبا من المرشحين .ولكن الرجل الكهل لم يتمكن برغم عزمه من الرقابة على كل شيء وأسلم الأمر إلى يوساب والذي صدر أمر ملكي بتنصيبه على عهد وزارة إسماعيل صدقي الثانية 1946

مكاريوس الثالث

وفي الخمسينات انتهت مدة المجلس الملي القائم ، وأيدت ثورة يوليو مطالب الإصلاح بالرقابة على أوقاف الكنيسة، خاصة بعدما روج من سيطرة رجال البطريرك على الأموال ، ثم ثارت ثائرة الكنيسة ضده ودعت لتنحيه،وهو ما اتفق عليه المجلس الملي أيضا، خاصة بعدما تردد عن علاقته بالكنيسة الحبشية الأم التي تعزم السيطرة على كنيسة مصر الكاثوليكية .. وفي انتخابات اجريت 1959 تم تنصيب الأنبا كيرلس السادس بطريركا للكنيسة .

وبعد رحيل الأنبا يوساب 1956، كانت مصر قد شهدت 1957 لائحة جديدة لانتخابات البطريرك تضمنت كل مطالب رجال الدين والتي اجازت للمطارنة والاساقفة حق الترشيح، واشترطت قضاء البطريرك خمسة عشر عاما من الرهبنة ، وقبلها بعام كانت الوظيفة القضائية للمجلس الملي والتي أنشيء بموجبها قد ألغيت وبقيت وظيفته الإدارية لشئون الأقباط . كما خضعت الأوقاف الإسلامية والمسيحية للرقابة الحكومية جميعا فتم حل تلك الأزمة ، خاصة مع إنشاء هيئة عامة قبطية للإشراف على الأوقاف .

أما بخصوص بناء الكنائس بمصر فقد ظل بموجب ترخيص من الدولة منذ العهد العثماني، وحافظ العهد الملكي على هذا الأمر، وتحول الأمر تدريجيا في وزارة صدقي للترخيص من وزارة الداخلية، ما أثار اعتراض الأقباط. وقد ألغت ثورة يوليو هذا الترخيص الأخير وأبقت على ترخيص الدولة .