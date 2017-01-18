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اتفاقية عمل لتوزيع عمولة الخدمة لـ 7640 عاملا بفنادق هيلتون
محمد سعفان وزير القوى العاملة

اتفاقية عمل لتوزيع عمولة الخدمة لـ 7640 عاملا بفنادق هيلتون

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:12 م
وكالات

تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فرع شركة هيلتون انترناشيونال بمصر، من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة لـ 7640 عاملا، بما يحقق مصالحهم جميعا.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على أن يتم توزيع 85% من الحصيلة الكلية مقابل عمولة الخدمة على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، بنسبة أجورهم الثابتة، و15% من الحصيلة مقابل الكسر والتلف والهالك.

ونصت الاتفاقية على أن تسري الاتفافية على جميع العاملين بجميع الفنادق التي تتولى شركة هيلتون إدارتها بمصر، وكذلك الفنادق التي ستتولى إدارتها خلال مدة سريان هذه الاتفاقية التي تستمر 3 سنوات تنتهي في 6 ديسمبر 2019.

وقع الاتفاقية عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدي رئيس النقابة، وعن فرع شركة هيلتون انترناشيونال بمصر، ويمثلها قانونا كريستيان هرمان مور بصفته مدير الفرع، وأناب عنه دعاء صبحي موسي المدير الإقليمي للموارد البشرية لفنادق هيلتون مصر.

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