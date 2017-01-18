اتفاقية عمل لتوزيع عمولة الخدمة لـ 7640 عاملا بفنادق هيلتونالأربعاء، 18 يناير 2017 01:12 م
تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فرع شركة هيلتون انترناشيونال بمصر، من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة لـ 7640 عاملا، بما يحقق مصالحهم جميعا.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على أن يتم توزيع 85% من الحصيلة الكلية مقابل عمولة الخدمة على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، بنسبة أجورهم الثابتة، و15% من الحصيلة مقابل الكسر والتلف والهالك.
ونصت الاتفاقية على أن تسري الاتفافية على جميع العاملين بجميع الفنادق التي تتولى شركة هيلتون إدارتها بمصر، وكذلك الفنادق التي ستتولى إدارتها خلال مدة سريان هذه الاتفاقية التي تستمر 3 سنوات تنتهي في 6 ديسمبر 2019.
وقع الاتفاقية عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدي رئيس النقابة، وعن فرع شركة هيلتون انترناشيونال بمصر، ويمثلها قانونا كريستيان هرمان مور بصفته مدير الفرع، وأناب عنه دعاء صبحي موسي المدير الإقليمي للموارد البشرية لفنادق هيلتون مصر.
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية يبحث وسفير كوريا الجنوبية التعاون المشترك
استقبل الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة “يون سون جو” في إطار بحث التعاون المشترك بين مصر وكوريا ، ...Wed, 18 Jan 2017 11:27:53 GMT
-
النيابة تتحفظ على فوارغ طلقات استهداف كمين «النقب»
قالت مصادر أمنية، إن النيابة العامة بالوادي الجديد تحفظت على فوارغ الطلقات التي استخدمت في الهجوم على كمين «النقب» الأمني بطريق «الخارجة- أسيوط» مساء أول أمس ...Wed, 18 Jan 2017 10:26:00 GMT
-
وزير الإسكان يطلع على تصميم مستشفى أبو الريش بالصعيد
أطلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، على التصميم الخاص بمستشفى أبو الريش للأطفال بالصعيد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور تامر ...Wed, 18 Jan 2017 10:40:02 GMT
-
فيفي عبده تتعرض للتحرش في عزاء كريمة مختار
حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده على نقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة كريمة مختار، وذلك على الرغم من حزنها على وفاة زوج ابنتها الفنانة الشابة عزة مجاهد. الفنانة ...Wed, 18 Jan 2017 10:26:00 GMT
-
التصديري لمواد البناء: بعثة من رومانيا وامريكا الجنوبية لاستيراد منتجات مصرية
بدأت اليوم “الاربعاء” زيارة بعثة مشترين من رومانيا لمصر والتي يستضيفها المجلس التصديري لمواد البناء حيث تضم البعثة رؤساء وممثلين عن كبري الشركات الرومانية ...Wed, 18 Jan 2017 10:08:58 GMT