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الأربعاء 18 يناير 2017 11:00 صباحاً
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مدير الإدارة العامة للمرور: فتح جميع الطرق السريعة بعد زوال الشبورة‎
شبورة مائية

مدير الإدارة العامة للمرور: فتح جميع الطرق السريعة بعد زوال الشبورة‎

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:59 ص

أعلن اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق السريعة والصحراوية، بعد غلقها صباح اليوم بسبب انتشار الشبورة المائية بكثافة.

وأضاف اللواء زكى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم فتح جميع الطرق، وذلك بعد زوال الشبورة المائية من على الطرق التى تم إغلاقها صباح اليوم.

وكان اللواء عادل زكى قد أعلن صباح اليوم إغلاق طرق الإسكندرية/القاهرة الصحراوى، والقطامية/العين السخنة، والسويس/القاهرة؛ وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الخدمات المرورية بجميع المحاور الرئيسية، والطرق السريعة، للعمل على تسيير الحركة المرورية.

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