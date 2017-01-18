أعلن اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق السريعة والصحراوية، بعد غلقها صباح اليوم بسبب انتشار الشبورة المائية بكثافة.

وأضاف اللواء زكى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم فتح جميع الطرق، وذلك بعد زوال الشبورة المائية من على الطرق التى تم إغلاقها صباح اليوم.

وكان اللواء عادل زكى قد أعلن صباح اليوم إغلاق طرق الإسكندرية/القاهرة الصحراوى، والقطامية/العين السخنة، والسويس/القاهرة؛ وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الخدمات المرورية بجميع المحاور الرئيسية، والطرق السريعة، للعمل على تسيير الحركة المرورية.