التصديري لمواد البناء: بعثة من رومانيا وامريكا الجنوبية لاستيراد منتجات مصريةالأربعاء، 18 يناير 2017 11:59 ص
بدأت اليوم “الاربعاء” زيارة بعثة مشترين من رومانيا لمصر والتي يستضيفها المجلس التصديري لمواد البناء حيث تضم البعثة رؤساء وممثلين عن كبري الشركات الرومانية العاملة بمجال استيراد منتجات مواد البناء بقطاعاتها المختلفة من سيراميك وبورسلين, حديد تسليح, رخام وجرانيت, الواح البولى كربونيت, المواد العازلة, مواسير البولي بروبلين.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان الزيارة يجري تنظيمها بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بالعاصمة الرومانية بوخارست برئاسة الوزير المفوض عبد الرحمن عبد الرؤوفط وهيئة المعارض والمؤتمرات الدولية برئاسة محمد سامى، حيث من المقرر تنظيم عددا من لقاءات العمل B2B بين الشركات الرومانية ونظرائها بمصر لبحث اوجه التعاون بين الجانبين حيث تسعي الشركات الرومانية لزيادة حجم استيرادها من المنتجات المصرية سواء لأسواق رومانيا او بدول الجوار حيث تعد رومانيا احد المنافذ المهمة لأسواق شرق ووسط اوروبا.
وقال ان زيارة الوفد الروماني للقاهرة تستمر حتي السبت المقبل الموافق 21 يناير حيث سيزور الوفد عددا من المصانع المصرية بقطاع مواد البناء للتعرف علي ما حققته الصناعات المصرية المختلفة من تطور إلى جانب استكمال المشاورات بين الجانبين حيث نأمل أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات تصديرية وشراكات مع الشركات الرومانية.
من ناحية اخري تبدأ بالقاهرة بعد غد الجمعة فعاليات المعرض الدولي لتسويق وتصدير المنتجات المصرية والذي ينظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع المجالس التصديرية وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة بعثة مشترين من مجموعة شركات «Sodimac » العالمية التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 12 مليار دولار.
وقال ان هذه الشركات تعمل في دول تشيلي والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبيرو والمكسيك وأرجواي، حيث تمتلك 570 منفذ تسويق بها الي جانب عددًا من المؤسسات المالية والشركات العقارية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار لافتا الي ان زيارتها للقاهرة تفتح اسواق امريكا الجنوبية امام منتجاتنا بما يعظم من قيمة الصادرات المصرية.
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