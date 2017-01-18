اعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار فتح متحف الفن الاسلامى بباب الخلق للجمهور بالمجان يومى الجمعة والسبت المقبلين وذلك بمناسبة إعادة افتتاحه بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله .

ووجه الدعوة للصحفيين والاعلاميين للقيام بجولة تفقدية داخل المتحف و التصوير مجانا إعتبارا من اليوم وحتي مساء يوم السبت المقبل .

من ناحية أخرى ، ستنظم وزارة الآثار مساء غد احتفالية كبرى بمناسبة إفتتاح المتحف ، ويبدأ برنامج الإحتفالية بجولة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية داخل المتحف للتعرف علي أعمال ترميمه و إعادة تأهيله علي مدار العامين السابقين يعقبها حفلا موسيقيا بالبهو الأمامي للمتحف ، و ذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات و السفراء و رؤساء المعاهد الأجنبية و كبار رجال الدولة و الشخصيات العامة و قيادات وزارة الآثار.