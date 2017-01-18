«الأرصاد»: الشبورة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة جاءت نتيجة استقرار الأحوال الجوية منذ أمس الاثنين، موضحا أن الشبورة المائية ...