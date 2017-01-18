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الأربعاء 18 يناير 2017 10:57 صباحاً
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وزير الصحة يتفقد إدارة التفتيش الصيدلي لمتابعة مراقبة الدواء
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

وزير الصحة يتفقد إدارة التفتيش الصيدلي لمتابعة مراقبة الدواء

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:57 ص
وكاﻻت

صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قام اليوم الأربعاء بزيارة للادارة المركزية لقطاع التفتيش الصيدلي.
واكد مجاهد في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط صباح اليوم الأربعاء أن زيارة الوزير لإدارة التفتيش الصيدلي جاءت بناء علي تعليمات رئيس الوزراء شريف اسماعيل بشأن مراقبة ومتابعة الدواء وحركة التوزيع واصناف الدواء المتوفرة والناقصة.

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