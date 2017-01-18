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"النصر الدوائية": نستهدف مضاعفة إنتاج محاليل الغسيل الكلوي بـ2017
الدواء

"النصر الدوائية": نستهدف مضاعفة إنتاج محاليل الغسيل الكلوي بـ2017

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:55 ص

قال حسين عبدالحى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الدوائية، إن هناك نوعين من المحاليل؛ الأول خاص بالحقن وإنتاجها وصل إلى 4 مليون بعد تشغيل الخط الجديد في الشهر الحالي، وهو ما يمثل 50% من احتياجات السوق، والنوع الثاني هو محاليل الغسيل الكلوي والإنتاج الشهري لها 50 ألف جركن، وخلال عام 2017 مستهدف مضاعفة الانتاج إلى نحو 100 ألف.
وأضاف في لقاء له ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها أحدث مصنع في العالم لمرشحات الكلى بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا توجد شركة على مستوى العالم تستطيع إنتاج كل خامات الدواء، وأنه سيجري تصنيع المادة الفعالة لعقار السوفالدي بمصر خلال شهر يناير الجاري.

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