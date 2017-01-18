شهد حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمتحف الإسلامي بعد ترميمه، عطلًا فنيًا - في الصوت - استمر لعدة ثواني، أثناء عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المتحف وحادث تعرضه للتفجير.

وافتتح “السيسي” صباح اليوم الأربعاء، المتحف بحضور كبار رجال الدولة وممثلين عن منظمة اليونسكو ووزارتى الآثار والسياحة.

يذكر أن المتحف الإسلامي ومقتنياته تعرض للضرر بشكل كبير عقب حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014.