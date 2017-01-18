قال التلفزيون الرسمي إن الجمعية الوطنية في جامبيا أقرت مشروع قانون يسمح لرئيس البلاد يحيى جامع بالاستمرار في منصبه لثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وخسر جامع الانتخابات في ديسمبر كانون الأول أمام الزعيم المعارض أداما بارو ومن المقرر أن يسلم السلطة يوم الخميس لكن الرئيس المنتهية ولايته أعلن حالة الطوارئ ويقول إنه لن يترك منصبه قبل أن تنظر محكمة طعنا تقدم به على نتيجة الانتخابات.