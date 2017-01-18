أكد وزير الآثار خالد العناني، أن الوزارة حريصة على إعادة جميع المتاحف التي دمرها الإرهاب بشكل أفضل من السابق.

وأعلن الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسشي، ﻷعمال تطوير “المتحف اﻹسلامي”، أنه خلال 4 أسابيع سيتم افتتاح قاعة كبيرة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وفي خلال 12 شهرا سيتم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير.

وأعرب “العناني” عن ثقته أن جميع هذه الافتتاحات ستساهم بقوة في عودة السياحة، لأنها تعتبر رسالة طمأنة للخارج.