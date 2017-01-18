نقل موقع “24 الإماراتي” عن وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، اليوم الأربعاء، شطب مجلس الاتحاد الأوروبي شخصيات وشركات إيرانية من قائمة الحظر.

قالت الوكالة، نقلًا عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه قرر في اجتماع له، مساء أمس الثلاثاء، رفع الحظر عن الإيراني “ناصر باطني”، وعدد من الشركات الإيرانية مثل معلم للتأمين، وبتروبارس للإدارة والعمليات، وبتروبارس للهندسة والمصادر، وألومنيوم إيران، والغاز الطبيعي السائل الإيراني، وهانستيك للملاحة والتجارة.

ورفع المجلس أيضًا الحظر عن بنك صادرات الإيراني، وفرع البنك نفسه في لندن.