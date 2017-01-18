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الأربعاء 18 يناير 2017 11:09 صباحاً
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بالصور.. ساندي تشجع مصر بقميص المنتخب
ساندي المصرية

بالصور.. ساندي تشجع مصر بقميص المنتخب

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:38 ص

نشرت المغنية “ساندي” صورة لها مرتدية قميص منتخب مصر، عبر صفحتها على “فيس بوك”، وكتبت تعليقا عليها: “شجع مصر من قلبك هانكسب”.

وتفاعل متابعوها مع المنشور، وقال فادي: “يا حبيبتي يا مصر”، بينما علق محمد: “مش عارف ليه حبيت مصر فجأة”.

وكانت ساندي قد أعلنت في لقاء مباشر عبر فيس بوك قبل أسبوعين أنها ستخرج مع الطالب الذي سيحصل على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المالي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية “الجابون 2017”، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ساندي

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