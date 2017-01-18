ذكرت صحيفة “ذي ايريش تايمز” الأيرلندية أنه تم تأجيل محاكمة الأيرلندي المصري إبراهيم حلاوة، بعد أن فشل 10 شهود من بينهم 9 من رجال الشرطة، في التعرف على أي من المتهمين.

كان حلاوة وثلاث من شقيقاته قد ألقي القبض عليهم خلال ما يعرف بأحداث جامع الفتح في أغسطس 2013.

جدير بالذكر أن عددا من النواب الأيرلنديين قاموا بزيارة مصر مؤخرا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة الإفراج عن حلاوة، ولكن السيسي أكد لهم أنه سيعمل على إعادة حلاوة بعد محاكمته.

يذكر أن إبراهيم حلاوة البالغ من العمر 20 عاما، محبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس عام 2013.