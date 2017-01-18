رجال الشرطة يفشلون في التعرف على المتهمين بقضية «حلاوة»الأربعاء، 18 يناير 2017 11:39 ص
ذكرت صحيفة “ذي ايريش تايمز” الأيرلندية أنه تم تأجيل محاكمة الأيرلندي المصري إبراهيم حلاوة، بعد أن فشل 10 شهود من بينهم 9 من رجال الشرطة، في التعرف على أي من المتهمين.
كان حلاوة وثلاث من شقيقاته قد ألقي القبض عليهم خلال ما يعرف بأحداث جامع الفتح في أغسطس 2013.
جدير بالذكر أن عددا من النواب الأيرلنديين قاموا بزيارة مصر مؤخرا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة الإفراج عن حلاوة، ولكن السيسي أكد لهم أنه سيعمل على إعادة حلاوة بعد محاكمته.
يذكر أن إبراهيم حلاوة البالغ من العمر 20 عاما، محبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس عام 2013.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
برلماني يهاجم الحكومة اعتراضاً على ارتفاع أسعار الأسمدةWed, 18 Jan 2017 09:40:35 GMT
-
ننشر أسماء ضحايا «ميكروباص السنبلاوين»
تنشر شبكة اﻹعلام العربية “محيط”، أسماء الضحايا العشرة، في حادث انقلاب ميكروباص بإحدى ترع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وجاء في قائمة الضحايا كل من: رضا محمد ...Wed, 18 Jan 2017 07:40:56 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء في مصر
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون. وقال ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
«الأرصاد»: الشبورة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل
أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة جاءت نتيجة استقرار الأحوال الجوية منذ أمس الاثنين، موضحا أن الشبورة المائية ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
"البترول": 4 مشروعات جديدة للبتروكيماويات باستثمارات تتجاوز مليار دولارWed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT