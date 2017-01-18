أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن بداية زيادة أسعار الأسمدة جاءت قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدا أن سبب الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأعلن الشراكي من خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الدولة تعطي شركات الأسمدة الأجنبية مليون وحدة غازية “مازوت” بقيمة 4,5 دولار بشكل مدعم، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقة 7,6 دولار.

وانتقد العقود المبرمة بين الدولة وشركات الأسمدة الأجنبية حول دعم “المازوت” ومدى لجوئهم للتحكيم الدولي، مضيفا “عشان تضمن نجاح أي مشروع ندخل شريك أجنبي”.

