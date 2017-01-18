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الأربعاء 18 يناير 2017 11:09 صباحاً
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رئيس «الإصلاح الزراعي» منتقدا: الشريك الأجنبي ضمان لنجاح المشاريع
مجدي الشراكي - رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي
مجدي الشراكي - رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي

رئيس «الإصلاح الزراعي» منتقدا: الشريك الأجنبي ضمان لنجاح المشاريع

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:38 ص
محيط - خالد الريس

أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن بداية زيادة أسعار الأسمدة جاءت قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدا أن سبب الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأعلن الشراكي من خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الدولة تعطي شركات الأسمدة الأجنبية مليون وحدة غازية “مازوت” بقيمة 4,5 دولار بشكل مدعم، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقة 7,6 دولار.
وانتقد العقود المبرمة بين الدولة وشركات الأسمدة الأجنبية حول دعم “المازوت” ومدى لجوئهم للتحكيم الدولي، مضيفا  “عشان تضمن نجاح أي مشروع ندخل شريك أجنبي”.

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