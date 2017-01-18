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الأربعاء 18 يناير 2017 11:00 صباحاً
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اليوم.. الجابون تبحث عن الفوز الأول في أمم أفريقيا أمام بوركينا فاسو
منتخب الجابون‎

اليوم.. الجابون تبحث عن الفوز الأول في أمم أفريقيا أمام بوركينا فاسو

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:27 ص
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يلتقي منتخب الجابون مع منتخب بوركينا فاسو، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 والتي تقام حتى 5 فبراير المقبل.

ويدخل المنتخب الجابوني اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور وعينه على تحقيق الفوز الأول بعد أن سقط في فخ التعادل أمام منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية.

وتعول جماهير الجابون على ثنائي خط الهجوم بقيادة بير أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند الألماني وماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق.

وفي المقابل يدخل منتخب بوركينا فاسو اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في الصعود للدور الثاني.

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