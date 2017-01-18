ننشر كلمة وزير اﻵثار في افتتاح «المتحف اﻹسلامي»الأربعاء، 18 يناير 2017 11:22 ص
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن افتتاح متحف الفن الإسلامي يعد انتصارا جديدا للدولة المصرية على الارهاب الغاشم، مُشيرًا إلى أن الارهاب تعرض بشكل مباشر لمتحفين أحدهما متحف ملاوي، الذي تم حرقه وسرقة القطع الأثرية منه، ولكنه تم إعادة تطويره وافتتاحه في 22 سبتمبر الماضي.
وأشار “العناني”، خلال كلمته بافتتاح تطويرات متحف الفن الاسلامي المنعقد الآن، أن افتتاح المتحف جاء بعد تطويرات وأعمال على مدار عامين من العمل داخل المتحف، بعد أن تأثر بتفجير سيارة ملغومة استهدفت مديرية أم القاهرة في يناير 2014، والذي أدى إلى تدمير 179 قطعة أثرية بالمتحف.
وأوضح “وزير الآثار”، أن متحف الفن الاسلامي هو أكبر متحف إسلامي في العالم، حيث يحوي نحو 100 ألف قطعة أثرية، عمره 113 سنة افتتحه الخديو عباس التاني، مُشيرًا إلى أنه تم تطويره مرتين وكانت الأكبر عام 2010، وتم وضع دعامات حديدية له، ساعدت في تقليل خسائر التفجير.
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