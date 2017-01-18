وقعت سلطة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، والتي تهدف لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين ودعم منظومة الأمن النووي على المستوى الوطني، خاصة المطارات باعتبارها المرفق الجوي الحيوي.

وقالت وزارة الطيران المدني - في بيان صدر اليوم الأربعاء - إن المذكرة تشمل تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالطيران المدني ذات الصلة بالأمن النووي من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.