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شركة أمريكية تكشف تكلفة شراء البيت الأبيض
البيت الأبيض

شركة أمريكية تكشف تكلفة شراء البيت الأبيض

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:31 ص
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تشتهر العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بأسعارها الخرافية ولكن بصعوبة امتلاك واحد منها، ولكن يرغب الكثيرون في معرفة سعر شراء “البيت الأبيض” من باب الفضول لا أكثر.

ووفقًا لموقع “هافينتجتون بوست” الأمريكي، فإن سعر”البيت الأبيض” بحسب شركة ” Zillow” للعقارات تُقدر بـ 397.9 مليون دولار أمريكي.

وطبقًا لتقرير الشركة، فإن قيمة البيت الأبيض، منزل جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ما عدا “جورج واشنطن”، ارتفعت بقيمة 15% خلال ولايتي الرئيس “باراك أوباما”.

ونوه التقرير بأن ولايتي “أوباما” تزامنت مع انتعاش سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ينعكس على قيمة البيت الأبيض.

وتوقع التقرير أن يصل إيجار مبنى البيت الأبيض المؤلف من 132 غرفة شهريًا إلى 2.1 مليون دولار أمريكي.

وخصصت الشركة صفحة لكماليات البيت الأبيض منها صالة للياقة البدية، وملعب كرة سلة.

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