اليوم.. منتخب «اليد» يلتقي الأرجنتين في رابع جولات المونديال

يلتقي اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مروان رجب المدير الفني، مع نظيره منتخب الأرجنتين، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بفرنسا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على صالة آكور هوتيل آرينا بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، حصل عليها من الفوز في مباراتين أمام قطر والبحرين، والخسارة في مباراة وحيدة أمام الدنمارك.

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته في الدور الأول بلقاء منتخب السويد يوم الجمعة المقبل.