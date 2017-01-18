 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 11:06 صباحاً
روابط سريعة
مسئول إيراني: نعارض بشدة المشاركة الأمريكية في مفاوضات آستانا
علي أكبر ولايتي - مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية

مسئول إيراني: نعارض بشدة المشاركة الأمريكية في مفاوضات آستانا

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:17 ص
وكالات

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولاياتي اليوم الأربعاء معارضة بلاده بشدة لمشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات السلام في آستانا، وقال إن واشنطن كان لها دور في تسليح الإرهابيين في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية أن ولاياتي، أكد خلال لقائه صباح اليوم برئيس الوزراء السوري عماد خميس، نجاح البلدين في تعزيز العلاقات بينهما في شتى المجالات، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت خلال هذه الزيارة، كما هنأ ولاياتي الحكومة والشعب السوري بالانتصارات الأخيرة التي تحققت في حلب.

واعتبر ولاياتي وقف إطلاق النار في حلب خطوة إيجابية شريطة عدم إعطاء الفرصة للإرهابيين من أجل استعادة قواهم، وقال “إن المفاوضات المقررة أن تعقد في مدينة آستانا في كازاخستان والتي كانت نتيجة الانتصارات التي حققتها الحكومة والشعب السوري وحلفاؤهم، يجب أن لايشارك فيها من كان لهم دور في تسليح الإرهابيين، ولقوا هزيمة في ساحة الحرب، ويحاولون الآن استغلالها لصالحهم على الصعيد السياسي”.

وأضاف ولاياتي “أن الولايات المتحدة كانت في مقدمة هؤلاء؛ حيث سعت منذ بداية الأزمة السورية لإسقاط الحكومة الشرعية والمجيء بحكومة عميلة في دمشق، لكنها الآن تحاول المشاركة في مفاوضات السلام في آستانا وهذا ما تعارضه إيران بشدة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3