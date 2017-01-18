قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجولة داخل متحف “الفن اﻹسلامي”، اليوم اﻷربعاء، للوقوف على أهم الترميمات والتحديثات التي أدخلت عليه، بعد تطويره.

وشاهد الرئيس السيسي، فيلماً تسجيلياً من 5 دقائق تقريباً، عن تاريخ المتحف، وأهم مراحل تطويره، منذ تأسيسه.

وكان الرئيس السيسي، افتتح صباح اليوم اﻷربعاء، أعمال تطوير المتحف، الذي يقع في منطقة باب الخلق.

وتشمل أعمال التطوير؛ بناء 3 قاعات جديدة، وإدخال 4 آﻻف قطعة أثرية، باﻹضافة إلى عرض 400 قطعة ﻷول مرة، وإقامة مكتبة عملاقة في اﻷدوار العليا، وإنشاء مدرسة أثرية للأطفال، وتزويده بإجرات تأمين عالية التقنية.

وقدم وزير اﻵثار، خالد العناني، في كلمته خلال اﻻفتتاح، الشكر إلى دولة اﻹمارات العربية، على تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه، لترميم المتحف.

وأعلن وزير اﻵثار، تنظيم حفل عملاق، في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العرب، ﻹيصال رسالة إلى العالم أجمع بقدرة مصر على محاربة اﻹرهاب، والتغلب على آثاره.

وأشار العناني إلى أن هذا المتحف، يُعد أكبر متحف إسلامي في العالم، كاشفاً عن أنه يضم 100 ألف قطعة فنية إسلامية من مختلف الدول؛ على رأسها الهند وباكستان.

يذكر أن المتحف الإسلامي قد تعرض ومقتنياته للضرر بشكل كبير عقب حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014.