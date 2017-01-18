افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف الإسلامي بالقاهرة، وقام بجولة تفقدية برفقة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرى الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والآثار الدكتور خالد العناني وعدد من كبار رجال الدولة وممثلين من الدول والهيئات التي شاركت في أعمال ترميم المدخل .

وقد شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن تاريخ ونشأة المتحف الإسلامى حيث تتضمن الفيلم أعمال التطوير والترميم حتى وصل المتحف إلى صورته النهائية .

وتشمل أعمال التطوير؛ بناء 3 قاعات جديدة، وإدخال 4 آﻻف قطعة أثرية، باﻹضافة إلى عرض 400 قطعة ﻷول مرة، وإقامة مكتبة عملاقة في اﻷدوار العليا، وإنشاء مدرسة أثرية للأطفال، وتزويده بإجرات تأمين عالية التقنية.

وقدم وزير اﻵثار، خالد العناني، في كلمته خلال اﻻفتتاح، الشكر إلى دولة اﻹمارات العربية، على تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه، لترميم المتحف.

وأعلن وزير اﻵثار، تنظيم حفل عملاق، في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العرب، ﻹيصال رسالة إلى العالم أجمع بقدرة مصر على محاربة اﻹرهاب، والتغلب على آثاره.

وأشار العناني إلى أن هذا المتحف، يُعد أكبر متحف إسلامي في العالم، كاشفاً عن أنه يضم 100 ألف قطعة فنية إسلامية من مختلف الدول؛ على رأسها الهند والصين وإيران وباكستان.

ويعد “متحف الفن الإسلامي”، أكبر متحف إسلامى فنى فى العالم، ويضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وكان المتحف الإسلامي قد تعرض ومقتنياته للضرر بشكل كبير عقب حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014.