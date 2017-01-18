رئيس معلومات مجلس الوزراء: إرضاء المواطن وإدارة الأزمات أهم ملفات 2017الأربعاء، 18 يناير 2017 11:13 ص
قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن هناك سبعة ملفات للمركز يتم العمل عليهم خلال العام الجاري 2017، على رأسهم إرضاء المواطن من خلال توفير “بوابة الشكاوى” وتطبيق “إيجابي”.
وأوضح الجمل، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المركز يهتم بملف إدارة الأزمات .. مشيرا إلى أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات تقوم حاليا بالتحضير مع الجهات التنسيقية لوضع خطة عملها،ومن المقرر اجتماعها فى منتصف فبراير المقبل.
ولفت إلى أن خطة المركز خلال العام الجاري تهدف إلى تدريب أكثر من 50 ألف مواطن، مشددا على أهمية توعية المواطن بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعة قبل حدوثها.
وبين الجمل أن الملف الثالث هو الإنذار المبكر لتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات لمنع حدوثها وتحسين إداراتها والحد من أثارها واتخاذ خطوات جدية لحلها.
وعن الملف الرابع، أوضح رئيس مركز المعلومات أنه يركز على المتابعة والتطوير من خلال معرفة مساحات التشابك والفراغات بين الجهات والوزرات بعضها البعض ،وتنسيقها.
وأضاف أن الملف الخامس مرتبط بخريطة التنمية، التى تُظهر خريطة القرى الأكثر احتياجا والثروة الصناعية والحيوانية والزراعية .. مشيرا إلى أن الخريطة هي أساس منظومة التنمية وأن إدارة دعم القرار تقوم بعمل التوصيات اللازمة للخريطة وإرسالها لمُتخذ القرار.
وأوضح المهندس الجمل أن المركز يعمل خلال العام الجاري على ملف التواصل الاجتماعي مع المواطنين من خلال تطبيق “إيجابي” ورصد الشائعات والذي يعد تفاعلا حقيقيا بين الحكومة والمواطن، ويتم عمل آليات خاصه له، كبوابة الشكاوى لربط المواطن بالحكومة.
وقال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن الملف السابع يركز على الشركات والتطوير التكنولوجي، فالمركز يقوم بإعداد الذاكرة المؤسسية والتي تعد أفضل منظومة فى مصر لتشغيل المنظومة الحكومية وتقوم بتوضيح التكليفات داخل المؤسسة ومتابعة المهام، موضحا أنه يوجد عدد كبير من الجهات تقوم باستخدامها منها وزارة التنمية المحلية والتنظيم والإدارة والتضامن وهيئة قناة السويس، ويتم حاليا دراسة تعميمها.
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