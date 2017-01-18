أكد أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية،إنه تم الاتفاق مع شعبة الصيدليات وغرفة صناعة الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق جاء بعد مناقشات موسعة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات..

وأشار رئيس غرفة صناعة الأدوية فى تصريحات له على هامش اجتماع شعبة الادوية وغرفة الصيادلة بالامس أنه تم الاتفاق مع موردي الأدوية على قبول مرتجات الصيدليات من أول فبراير المقبل.

وأوضح العربي أن الاتفاق على قبول المرتجات تم من خلال كل الشركات العاملة بالسوق المحلي،لافتا الى أنها خطوة ناجحة وتسعى لتطوير العمل داخل القطاع ،منوها الى ان استرجاع الأدوية سيساهم في التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والتي تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن.

وتابع أن عدم قبول الموردين الأدوية المرتجعة كان له تأثير سلبي على اقتصاديات الصيدليات في الفترة الماضية،مشيرًا إلى أن آليات التنفيذ الحالية هي التي ساهمت في قبول الموردين الأدوية منتهية الصلاحية.