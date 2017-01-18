رفع رئيس وزراء كمبوديا هون سين دعوى قضائية يتهم فيها سام رينسى زعيم المعارضة بالتشهير بعدما اتهمه بعرض مليون دولار على ناشط سياسى شاب مقابل مهاجمة المعارضة.

وذكرت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية اليوم الأربعاء أن سين طالب بتعويض يبلغ قيمته مليون دولار لقيام رانسى بنشر معلومات خاطئة تخصه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، فيما رفع الناشط السياسى الشاب بدوره دعوى قضائية يتهم فيها رينسى بالتشهير، وطالبه بتعويض يبلغ قيمته 250 ألف دولار.

وتعد هذه القضية الأحدث لسام رينسى رئيس حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى، فيما تعتبر المعارضة أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية يتبعها رئيس الوزراء لإضعاف خصومه قبيل الانتخابات المحلية فى يونيو المقبل والانتخابات العامة المزمع إجراؤها عام 2018.