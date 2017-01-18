تصدر هاشتاج #ابو تريكة مش مجرم المركز الأول على قائمة ” تريند ” تويتر، التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، فور إدارج اسم اللاعب على قائمة لإرهابيين منذ أمس الثلاثاء .

كما اشتعل ” فيس بوك ” بآلاف التعليقات على نفس الهاشتاج، وعبر النشطاء من خلاله عن حبهم للماجك، أمير القلوب، وحبيب الملايين، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق الكابتن محمد أبو تريكة، وعن غضبهم أيضا من القائمين على إصدار هذا القرار، هذا بلإضافة إلى التعليقات الساخرة والداعمة للماجيك .

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن النيابة العامة وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية قامت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مما يترتب عليه وضع أبو تريكة وجميع الوارد أسمائهم، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالإضافة إلى تجميد الأموال.

وتضمنت الأسماء المدرجة كلا من ” الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الجماعة السابق، ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف، يوسف القرضاوى، يوسف ندا، خيرت الشاطر، سعد الكتاتنى، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، محمد البلتاجى، عصام سلطان، اللاعب محمد أبوتريكة، رجل الأعمال صفوان ثابت، باكينام الشرقاوى، ولإعلامى مصطفى صقر، المستشار وليد شرابى، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة ورشاد البيومى، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحى، ومحمود غزلان ” .

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعليقات المغردين والنشطاء على السوشيال ميديا .

تويتر

الكابتن أحمد حسام ميدو عبر من خلال حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” أشهد أمام الله أنه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي وأنه رجل طيب متسامح مع الجميع ” .

الإعلامي أسامة جاويش

وغيرهم



فيس بوك