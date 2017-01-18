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برلماني: توقيع الرئيس على «القيمة المضافة» إجراء «روتيني»
الدكتور أيمن أبو العلا - عضو مجلس النواب المصري
الدكتور أيمن أبو العلا - عضو مجلس النواب المصري

برلماني: توقيع الرئيس على «القيمة المضافة» إجراء «روتيني»

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:22 ص
محيط - خالد الريس

أعلن  الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار السجائر وتخصيص الزيادة للتأمين الصحي بالمدارس لم يتم تحديدها بالقانون مما جعلها لم تورد لوزارة المالية، مشيرا إلى أن التأمين الصحي قد زادت قيمة اشتراكها من 4 جنيه إلى 25 جنيه سنويا.
وأكد عضو مجلس النواب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الدولة تدعم قيمة اشتراك التأمين الصحي بـ12 جنيه فيما يتحمل المواطن 13 جنيه، مشيرا إلى انه تم تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي بسبب عدم وجود خدمة جيدة وعدم المعاملة العادلة لأطباء التأمين الصحي.
وفي سياق أخر، وصف الدكتور أيمن أبو العلا توقيع وتصديق رئيس الجمهورية على قانون ضريبة القيمة المضافة بـ”الروتيني والإجرائي”، مشيرا إلى أن القانون تم تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب عليه.

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