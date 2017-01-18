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"المرور": إغلاق طرق الإسكندرية والعين السخنة والسويس بسبب الشبورة الكثيفة
شبورة مائية

"المرور": إغلاق طرق الإسكندرية والعين السخنة والسويس بسبب الشبورة الكثيفة

الأربعاء، 18 يناير 2017 10:04 ص
وكاﻻت

أعلن اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إغلاق 3 طرق صحراوية صباح اليوم الأربعاء، بسبب انتشار الشبورة الكثيفة.

وقال اللواء زكى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم إغلاق طرق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، والقطامية العين السخنة، والسويس القاهرة؛ وذلك حماية لأرواح المواطنين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم تكثيف الخدمات المرورية بجميع المحاور الرئيسية، والطرق السريعة، للعمل على تسيير الحركة المرورية.

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