قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، غلق ١٤٣ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات وكذلك إعدام ٣ ألاف و٣٤٤ كيلو أغذية وعصائر متنوعة لمخالفتها المواصفات الصحية وتحرير ١٦٦ محضرا.

وذكر بيان صادر عن المحافظة بأن تلك القرارات جاءت بعد اطلاع المحافظ على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة عن الأسبوع الماضى من شهر يناير الجاري.

وأكد المحافظ استمرار جهود مديرية الصحة، مشيدا بما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين ، كما شدد على استمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم وذلك لردع المخالفين وحرصا على صحة وحياة المواطنين.

وكلف المحافظ بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وذلك خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالمرور على ٤٢٩ منشأة غذائية في إطار التصدي وضبط الأسواق ومراقبة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.